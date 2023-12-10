مشهد حضاري مشرف.. مستقبل وطن: مشاركة المصريين الواسعة رسالة للعالم

يعرب حزب مستقبل وطن، عن فخره واعتزازه بالمشهد الحضاري المشرف الذي أظهر المصريون للعالم أجمع، واستجابتهم للمشاركة في مسيرات حاشدة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولي، وقبل فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويؤكد حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس إدارك المصريين للتحديثات المحدقة بالبلاد ورغبتهم في الحفاظ علي مقدرات وطنهم ومكتسبات السنوات الماضية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما تبعث، برسالة واضحة للعالم بأسره أن المصريين شعب واعي متحضر يدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

هذا ويدعو حزب مستقبل وطن جموع المصريين لمواصلة تسطير المشهد الديمقراطي والادلاء بأسصواتهم خلال أيام التصويت الثلاث 10،11،12، ديسمبر الجاري.