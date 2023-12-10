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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يطلق موقعا إلكترونيا لتحديث أعداد الجنود القتلى والمصابين.. آخر إحصائية

ضحايا جيش الاحتلال
ضحايا جيش الاحتلال

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفحة ويب جديدة حيث يتم تحديث عدد القوات القتلى والجرحى خلال الحرب المستمرة ضد حماس في قطاع غزة، مع تفصيل ظروفهم، على الرغم من أنه حاليا متوفر باللغة العبرية فقط.

ومنذ 7 أكتوبر، يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إن 425 جنديا قتلوا، معظمهم خلال هجوم 7 أكتوبر؛ بينما أصيب 1593 جنديا آخر بجروح، منهم 255 بجروح خطيرة، و446 بجروح متوسطة، و892 بجروح طفيفة.

وفي الهجوم البري في غزة، الذي بدأ في أواخر أكتوبر، قتل 97 جنديا وأصيب 559 آخرون. ومن بين الجنود الذين أصيبوا خلال العملية البرية، أصيب 127 بجروح خطيرة، و213 بجروح متوسطة و219 بجروح طفيفة.

وحاليا، يوجد حوالي 40 جنديا مصابا بجروح خطيرة، و221 جنديا بجروح متوسطة، و165 جنديا بجروح طفيفة مازالوا يخضعون للعلاج في المستشفى، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتم إجلاء الجنود المصابين في قطاع غزة من قبل وحدة البحث والإنقاذ التابعة للنخبة المحمولة بطائرات الهليكوبتر 669.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذت الوحدة 669 حوالي 300 عملية إجلاء طبي منفصلة، كما أخذت حوالي 600 جندي إلى المستشفيات في إسرائيل.

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