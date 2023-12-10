عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الهيئة الوطنية: انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات،انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أنه  من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى  وقفت على وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من  القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

وأشارت إلى أن ذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.

وأعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

 ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات،  عزيزة توفيق محمود علي رجب، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 63 عاما أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، و صابر توفيق صابر يوسف والذي وافته المنية عن عمر يناهز 55 عاما خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

وأعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، عن خالص العزاء لأسرتي المواطنين المذكورين، واللذين توفيا أثناء مشاركتهما في الاستحقاق الانتخابي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

القسام تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا

انتقادات شديدة.. تفاصيل محادثة فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة الاحتلال

كيف تنشئ مشروعا صغيرا؟.. أهم مبادرات البنك المركزي الداعمة؟.. مسئول يشرح

المرصد الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاحتلال |تفاصيل

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

حاملين علم مصر.. شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية في المنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

خطفت الأنظار.. مقطع فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

فيديو

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ