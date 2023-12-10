لتأمين الانتخابات بالإسكندرية.. 77 سيارة إسعاف وخدمات طبية مجانية وطوارئ بالمستشفيات والكهرباء

تشهد محافظة الإسكندرية استعدادات ضخمة لضمان تسيير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة للمواطنين. وفي إطار الالتزام بتوفير تجربة انتخابية متميزة وسلسة لجميع المواطنين، اتخذت السلطات المحلية إجراءات استباقية وشاملة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة عالية، خاصة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

سيارات الإسعاف لضمان السلامة

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن توفير 77 سيارة إسعاف كجزء من استعدادات الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن ذلك يؤكد على التزام الحكومة بضمان الوصول السريع للمواطنين إلى مراكز الاقتراع وتقديم الرعاية الصحية الضرورية في حالات الطوارئ.

