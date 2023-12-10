بسبب تكاليف الحرب على غزة.. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية خلال نوفمبر

أعلنت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني سجَل عجزاً في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة حماس في غزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضافت المالية الإسرائيلية أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الـ 12 شهراً السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر.

وقال مصدر بالوزارة إن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر.

وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيكل، وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيكل.