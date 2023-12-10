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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من جيش الاحتلال على فيديو تخريب القوات الإسرائيلية للممتلكات في غزة

جيش الاحتلالجيش الاحتلال
جيش الاحتلالجيش الاحتلال الإسرائيلي

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، على اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر القوات الإسرائيلية وهي تقوم بتخريب الممتلكات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف هاجاري: “تعمل القوات الإسرائيلية وفقًا لقيم الجيش الإسرائيلي وروحه. ويُطلب من القوات في ساحة المعركة أن تتصرف بمهنية وبأخلاق.. لن نتنازل عن هذا الأمر”.

وقال إن الجنود الذين يشاركون في أي حوادث تنتهك قيم الجيش الإسرائيلي سيتم توبيخهم أو معاقبتهم.

وحول اللقطات المسربة التي تظهر قوات الجيش الإسرائيلي وهي تعتقل رجالا فلسطينيين في شمال غزة، قال هاجاري إن الصور لم يتم توزيعها من قبل وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: “نطلب من الناس خلع ملابسهم للتأكد من عدم ارتداء أحزمة ناسفة”، مضيفًا أن العشرات من الرجال المحتجزين هم من عناصر حماس، في حين أن العديد من الآخرين هم مدنيون غير متورطين.

جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

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