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رئيس التحرير
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أخبار البلد

المتحدث باسم الكنيسة لـ صدى البلد: المشهد الانتخابي يعبر عن وعى المصريين

صدى البلد

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ان المشهد الانتخابي في ساعاته الأولى كان مشجعا ومعبرا، لافتا إلى أن المشهد الانتخابي مشجع لكل المصريين أن يتوجهوا إلى صناديق الانتخاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. 
وقال القمص موسى إبراهيم - في تصريح لموقع صدى البلد الاخباري عقب الآدلاء بصوته أمام لجنته بمدرسة علي أحمد فهمى بمحافظة الجيزة - إن المشهد الانتخابي يعبر عن وعى المصريين بقيمة هذا الحدث الهام، متمنيا لوطننا الغالي مصر كل خير.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام أمام لجنته بمدرسة الشهيد محمد امتياز كامل الثانوية للبنات بقسم الوايلي. 
وأكد قداسة البابا تواضروس - في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية - أن المشاركة في اى انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وأنه كما يتعب المسئولين في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا المجهود من خلال اظهار المشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن. 
وأشاد قداسة البابا تواضروس  بتنظيم العملية الانتخابية، لافتا إلى ضرورة مشاركة كافة المواطنين في العملية الانتخابية والآدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، وأن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ  وأمام العالم كله. 
وحث قداسة البابا تواضروس الثانى جموع المصريين من الشباب والكبار بضرورة المشاركة وأنه حق أصيل للجميع، مشيرا إلى أن الكنيسة جزء من الوطن ولابد من مشاركتها كباقي كيانات الدولة المصرية الدولة. 
ونوه قداسته إلى أن المشاركة تعد تعبيرا عن الوفاء حيث نشترك جميعا في عمل واحد.

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