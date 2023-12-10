كن إيجابيا..أمين الفتوى لـ صدى البلد: أناشد الجميع المشاركة في انتخابات الرئاسة

أدلى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل لجنة الوافدين في الجمالية.

وناشد أمين الفتوى الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن من الايجابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حتى يتم استكمال بناء الدولة، وأنه يتوجب على الجميع معرفة كيف يبني الوطن وقيمة هذا الوطن، مشيرا الى أنه يجب على كل مواطن أن يكون ايجابيا ويخرج للمشاركة.

وفي سياق متصل تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، إخطارا من لجنة الوافدين في الجمالية بالقاهرة يفيد بالزحام الشديد وعلى الفور تم الدفع بمستشارين من اللجنة العامة لحل المشكلة.

ووصل إلى مقر لجنة الوافدين في الجمالية، وفد من اللجنة العامة لحل مشكلة الزحام حيث تم الدفع بـ ٣ موظفين الي اللجنة، كما سيتم تقسيم اللجنة على لجنتين فرعيتين واستدعاء قاض احتياطي من محكمة جنوب القاهرة.

وتتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كافة لجان الاقتراع للتدخل في حالات الطوارئ وحل المشكلات، حيث تمكنت الهيئة من حل مشكلة الزحام في لجنة الوافدين في دقائق.