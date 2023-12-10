رجل وامرأة .. تفاصيل وفاة ناخبين أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت العديد من اللقطات والمشاهد من جميع أنحاء الجمهورية والإقبال الكثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية واختيار رئيس الجمهورية الجديدة.

وشهدت اللجان واقعتين مؤسفتين اليوم، حيث توفى ناخبين أثناء الإدلاء بصوتهما في الانتخابات الرئاسية، وهما رجل من الدقهلية وامرأة في مدينة نصر.

تفاصيل وفاة ناخبين أثناء التصويت

و تنعى الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل حزن وأسى، المرحومة عزيزة توفيق محمود علي رجب، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 63 عاما أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

وكذا المرحوم صابر توفيق صابر يوسف والذي وافته المنية عن عمر يناهز 55 عاما خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أصيب بإغماء خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة وفشلت محاولات إنقاذه، فيما تبين من التقرير المبدئى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية و توقف عضلة القلب.



ويعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، عن خالص العزاء لأسرتي المواطنين المذكورين، واللذين توفيا أثناء مشاركتهما في الاستحقاق الانتخابي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

أول يوم انتخابات في مصر

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.



وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.



في هذا الصدد، تعرب الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.