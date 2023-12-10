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وفاة ناخبين ومريض يدلي بصوته في الإسعاف ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام.. لقطات من قلب الانتخابات

صدى البلد

صوتك أمانة .. كان هذا الشعار الذي رفعه المواطنون منذ الصباح الباكر في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ، ولم يمنعهم أي عذر عن النزول والمشاركة في التصويت. 

حتى المرض والتعب لم يكن عائقاً أمام العديد من الناخبين خاصة كبار السن الذين يعانون من أزمات صحية قد تعيقهم عن الحركة ، لكن إصرارهم على المشاركة في العملية الانتخابية من أجل مصر كان دافعاً قوياً للنزول مهما كان الوضع . 

وبالفعل منذ فتح اللجان في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 ، وشهدت اللجان إقبالا كثيفا من الحالات الصعبة لكبار السن والمرضى الذين أصروا على المشاركة والتصويت وأداء الواجب الوطني واختيار رئيس الجمهورية الجديدة .

وفاة ناخبين أثناء التصويت

ومن أبرز ما تم رصده خلال الساعات القليلة الماضية أثناء العلمية الانتخابية ، وفاة ناخبين اثنين أثناء التصويت ، حيث لفظ ناخب مسن أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد خلال الإدلاء بصوته بلجنة قرية كفر بهوت التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية.

و أصيب الناخب بإغماء خلال تواجده باللجنة، وفشلت محاولات إنقاذه وبنقله إلى مستشفى نبروه المركزى يتبين إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

مريض يدلي بصوته في سيارة الإسعاف

وفي مشهد آخر ، أصر المواطن مجدى ميلاد درياس خليل، ٦١ عاما، على الإدلاء بصوته فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، رغم وجوده بالرعاية المركزة، نظرا لإصابته بمرض مزمن فى القلب، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة للجنته الانتخابية بمدرسة الحرية الابتدائية التابعة لقسم الأقصر.

ووفقا للإجراءات قام المستشار المعين باللجنة بالنزول إليه فى سيارة الإسعاف المجهزة لتسهيل عملية التصويت نظرا لحالته الصحية الحرجة، حيث قام بالانتخاب داخل سيارة الإسعاف في مشهد إنساني ووطني من الدرجة الأولى . 

مريض يدلي بصوته في سيارة الإسعاف

أكبر معمر يدلي بصوته

وكانت من أبرز اللقطات في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، هو إدلاء أكبر معمر في السن، والذي يبلغ من العمر 101 عامًا، والذي يقطن في دهب بجنوب سيناء.

وأدلي السيناوي عوده سويلم مبارك صبيح، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنته الانتخابية في دهب بجنوب سيناء، مؤكدًا دعمه لبلاده وحرصه على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.

مواطن يدلي بصوته بلبس الإحرام 

ومن اللقطات الطريفة التي تم تداولها اليوم في أول ساعات الانتخابات الرئاسية 2024 ، مواطن مصري يرتدي ملابس الإحرام وهو يستعد لأداء مناسبك العمرة .

لكنه أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بمطار القاهرة قبل أن يركب الطائرة ويتوجه للعمرة . 

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