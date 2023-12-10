عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أغبى شخص ذكي.. صدام كبير بين نجل الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أثار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشكوك حول الفطنة الفكرية لإيلون ماسك، مدعيا أن الملياردير يفتقر إلى احترام الديمقراطية والحريات الأمريكية.

كما اتهم هانتر بايدن، ماسك بنشر “معلومات مضللة” عن حياته الشخصية وتعاملاته التجارية.

جاءت هذه التعليقات بعد يوم واحد من تقديم وزارة العدل الأمريكية تسع تهم جديدة تتعلق بالضرائب ضد بايدن، زاعمة أنه قاد “أسلوب حياة باهظ” أثناء التهرب من الضرائب.

وأعرب هانتر بايدن عن قلقه من أن انتقادات المنتقدين اليمينيين يمكن أن تعرض سلامته للخطر، مستشهدا بهجوم سابق على زوج عضوة الكونجرس نانسي بيلوسي، بول، حيث ذكر المهاجم بايدن كهدف محتمل.

ووفقا للرجل البالغ من العمر 53 عاما، أصبح بعض الناس ينظرون إليه على أنه «تجسيد للشر» بسبب مخالفاته المزعومة التي تم تداولها في وسائل الإعلام، وخاصة المنافذ التابعة لليمين السياسي.

أغبى شخص ذكي

وقال نجل الرئيس الأمريكي: “شيء واحد عن إيلون ماسك أنا متأكد منه هو أن هناك إنسانا آخر متضررا للغاية”، واصفا الملياردير بأنه “أغبى شخص ذكي أعتقد أن العالم عرفه على الإطلاق”.

وأضاف أن “إيلون ماسك لا يهتم بالتعديل الأول... إيلون ماسك لا يهتم بالديمقراطية. إيلون ماسك لا يهتم بحريتنا في التصويت“.

التهديد الحقيقي للديمقراطية.. ترامب يشن هجومًا على بايدن

دون مراجعة الكونجرس.. بايدن يستغل سلطة الطوارئ لبيع 14 ألف قذيفة لإسرائيل

وردا على هذه الملاحظات على منصة “إكس” (تويتر سابقا) في نفس اليوم، أجاب ماسك: “ما هي بالضبط المعلومات الخاطئة التي يتحدث عنها؟”.

وقال ماسك ساخرا: “لقد صنع الرجل العديد من مقاطع الفيديو لنفسه وهو يرتكب جريمة لدرجة أنه يجب أن يحصل على جائزة للتصوير السينمائي!”، في إشارة واضحة إلى مقاطع فيديو وصور متعددة لهانتر ظهرت على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي تصوره وهو يقضي الوقت مع البغايا ويدخن الكوكايين.

الرئيس الأمريكي بايدن إيلون ماسك هانتر بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

موضوعات متعلقة

آلة القـ تل الجماعي الإسرائيلية.. رئيس إيران يهاجم أمريكا بعد الفيتو الأخير

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن دك قوات الاحتلال في خان يونس

انطلاق منظم وسط إشراف قضائي.. صحف عربية وعالمية تسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحذر مجددا من الأوضاع الصحية في غزة| تفاصيل

لن ينجح أبدًا.. بوتين يتهم الغرب بمحاولة تحجيم روسيا

إيران تمنع أسرة مهسا أميني من السفر لتسلم جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

تصعيد جديد.. الفلبين تتهم بكين بإطلاق مدافع مياه سفينتين وتؤكد وقوع أضرار

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: سعيد بممارسة حقي الدستوري كمواطن ومشاركتي في الانتخابات الرئاسية

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتابع تصويت المصريين في الانتخابات

انتظام اللجان الانتخابية في حدائق القبة بعد ساعة الراحة

بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل أول أيام الانتخابات الرئاسية

إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تدمر حيا كاملا في بلدة عيترون بالجنوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

منهم جابي خوري.. تعرف على المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مشاهد من قلب الانتخابات| وفاة ناخبين.. مريض يدلي بصوته من الإسعاف.. ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ