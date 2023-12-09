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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون مراجعة الكونجرس.. بايدن يستغل سلطة الطوارئ لبيع 14 ألف قذيفة لإسرائيل

بايدن
بايدن

قال البنتاغون يوم السبت إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن استخدمت سلطة الطوارئ للسماح ببيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.

وقال البنتاغون في بيان إن وزارة الخارجية استخدمت يوم الجمعة إعلان الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة فيما يتعلق بقذائف الدبابات بقيمة 106.5 مليون دولار للتسليم الفوري لإسرائيل.

والقذائف جزء من عملية بيع أكبر أبلغت عنها رويترز لأول مرة يوم الجمعة والتي تطلب إدارة بايدن من الكونجرس الأمريكي الموافقة عليها. وتبلغ قيمة الحزمة الأكبر أكثر من 500 مليون دولار وتتضمن 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام في هجومها على غزة والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.

ومع اشتداد الحرب، خضعت كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.

وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع، قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن واشنطن ما زالت واضحة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

واضاف المسؤول إن البيع المقترح يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وسيعزز القدرات الدفاعية لإسرائيل.

وقرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقدم تبريرًا مفصلاً للكونغرس بضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وفقًا لبيان البنتاغون.

سيكون البيع من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش دبابة M830A1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض متعددة الأغراض مع جهاز تتبع (MPAT) والمعدات ذات الصلة.

البنتاغون جو بايدن الكونجرس إسرائيل

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