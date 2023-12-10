غرفة القليوبية التجارية: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية تحفظ للوطن وحدته وقوته

أدلي الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية.

وأشاد رئيس تجارية القليوبية، بنزول المصريين وتلبية نداء الوطن، وتوافدوهم على صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر، مؤكدا أن احتشاد الجماهير رسالة قوية تحفظ للوطن وحدته وقوته وصلابته وتدفع عنه كل ما يحاق به من مؤامرات تستهدف هدم الدولة ووحدة الوطن.



وحث الدكتور محمد عطية الفيومي، منتسبى الغرف التجارية سواء صناع أو تجار أو مؤدى الخدمات وعائلاتهم للخروج لتلبية نداء الواجب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حق وواجب دستوري يحفظ للوطن وحدته وقوته وصلابته ويدفع عنه امام كل ما يحاق به من مؤامرات تستهدف هدم الدولة ووحدة الوطن.

وأكد رئيس إسكان النواب، أن هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظرف استثنائي تمامًا، حيث تواجه مصر تحديات وتهديدات حقيقية ووجودية للأمن القومي في الشرق والغرب والجنوب، وعلى الشعب المصري الاصطفاف لدعم أمن واستقرار هذا البلد، من خلال النزول والمشاركة بكل قوة في الانتخابات.





