قبل مواجهة المصري.. إعلامي يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، عن موعد مشاركة محمود حمدي الونش لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية، بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "محمود حمدي الونش سيعود لتدريبات الزمالك يوم الاثنين المقبل".

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر غدا الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.