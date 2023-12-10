مشاركة متميزة لأعضاء مراكز الشباب بسيناء في حث المواطنين على المشاركة

شهدت محافظة شمال سيناء إقبالًا كثيفًا من المواطنين على مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لفعاليات الانتخابات الرئاسية 2024 ، وسط حضور مميز للشباب والطلائع أعضاء مراكز الشباب والشعب التخصصية والمشروعات القومية والكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفى هذا الصدد أشار إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، إلى الدور الفعال والهام في مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية من خلال التنظيم ومساعدة الناخبين وكبار السن وذوى الهمم .

والمشاركة كذلك على حث الشباب أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية بأهمية المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن مع التزام الحياد التام دون توجيه أو وصايا على حرية الرأى .

وأضاف حسن عبدالوهاب ، أن مديرية الشباب والرياضة بسيناء نفذت العديد من الفعاليات والبرامج قبل الانتخابات الرئاسية استعدادا لإخراج وظهور الانتخابات بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية .

حيث عقدت الشباب والرياضة العديد من الاجتماعات التحضيرية والمؤتمرات والندوات التثقيفية للحث على المشاركة السياسية من خلال البرنامج القومي انزل وشارك والكلمة كلمتك ، برنامج اعرف لجنتك، بالإضافة لوضع لافتات على اسوار مراكز الشباب والأندية لحث وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الإعداد للعملية الانتخابية .

المشاركة السياسية:

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أن مشاركة شباب سيناء فى العملية التنظيمية والتنسيقية منذ الساعات الأولى لليوم الأول للانتخابات الرئاسية يأتي تأكيدا على أهمية المشاركة الشبابية،.

حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة فى وقت سابق ، ملتقى الكيانات الشبابية واجتماعات بمديري ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب تم من خلالها مناقشة الدور الذى يقدمه كل قطاع على مدير أيام الانتخابات من مشاركة الشباب المتميز من كل مركز شباب وأعضاء أندية التطوع والكشافة والجوالة وأعضاء الكيانات الشبابية والشعب البرلمانية والمشروعات القومية والتخصصية.

حيث كان لهم دور مميز فى مساعدة الناخبين أمام مقر اللجان ، ومراعاة كبار السن ومساعدة ذوى الهمم ورصد وتوثيق الفعاليات بجميع انحاء المحافظة.