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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقبال للمواطنين بلجان حى الأربعين بالسويس للإدلاء بأصواتهم

صدى البلد

شهدت الجان الانتخابية بحى الاربعين بمحافظة السويس ازدحام من قبل المواطنين للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول والتى تستمر لمدة ٣ أيام.

وشهدت لجان الاربعين إقبال من قبل المواطنين من مختلف الاعمار السنية منذ فتح باب فى الساعة التاسعة صباحا حتى عصرا اليوم.

جمال حمدي الجميل، القيادي بحزب مستقبل وطن بالسويس ، إن المشاركة الفعالة والصورة التي قدمها أهالي حي الأربعين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، تعبر عن وعي وثقافة أهالي السويس، وادراكهم للمرحلة الحالية التي تشهدها الدولة المصرية. 

وأضاف عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أن المشهد امام اللجان أظهر مدى اهتمام المصريين بصناعة مستقبلهم، وحرصهم على استكمال ما بدأته الدولة المصرية.

وتابع أن ما شهدته لجان المغتربين في المحافظة سواء داخل المدينة او في قطاع السخنة، تكشف حرص العاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمصانع والشركات على التنمية المستدامة، والتي لن تتحقق إلا بتوافر الامن الاقتصادي بما يضمن جلب الاستثمارات ومزيد من المشروعات بالمناطق الاقتصادية.

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