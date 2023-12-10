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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يوافق على طلب اتحاد جدة قبل إنطلاق كأس العالم للأندية

اتحاد جدة
اتحاد جدة

استقر الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة على بديل للاعبه البرازيلي فيليبي لويز الذي سيغيب عن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية.

وكان لويز قد أصيب في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضمك فأعلن النادي إصابته بتمزق عضلي وأكد حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.

وكان الأرجنتيني مارسيلو جياردو مدرب نادي الاتحاد قد أعلن قائمة الاتحاد التي ستشارك في مونديال الأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري وضمت اسم لويز قبل تأكد غيابه.

وأبلغت إدارة العميد الفيفا أمس من أجل تعويض لويز بلاعب آخر، وتمت الموافقة على استبداله باللاعب الشاب سويلم المنهالي "19 عاما" الذي اختاره جاياردو لهذه المهمة.

الجدير بالذكر أن لوائح مونديال الأندية تنص على أحقية أي فريق في الاستبدال قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمسابقة، على أن يكون سبب الاستبدال قهريا.
 

نادي الاتحاد اتحاد جدة البرازيلي فيليبي لويز كأس العالم للاندية الاتحاد مونديال الأندية الفيفا

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