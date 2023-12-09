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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يعلن غياب نجم الفريق عن مونديال الأندية

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، غياب لويس فيبليبي مدافع الفريق، عن بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد إصابة في مباراة ضمك بالدوري السعودي (روشن).

وتأكد غياب لويس فيليبي عن صفوف الفريق لمدة 6 أسابيع، بعد إصابته بتمزق عضلي خلال مباراة ضمك في الدوري السعودي.

ويستعد اتحاد جدة، لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 12 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تلعب بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية، خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي في  مونديال الأندية

مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية ستكون يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، في الدور الثاني من البطولة القارية.

وسيلاقي الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي ستجمعهما يوم 12 ديسمبر في افتتاح كأس العالم للأندية.

وستجمع المباراة الأهلي مع الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي، يوم 15 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

اتحاد جدة كأس العالم للاندية لويس فيليبي أوكلاند سيتي النيوزيلندي موعد مباراة الأهلي في مونديال الأندية

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