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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن الزي الرسمي لبعثة أبطال إفريقيا بكأس العالم للأندية| شاهد

الزي الرسمي للأهلي
الزي الرسمي للأهلي في كأس العالم

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن الزي الرسمي لبعثة أبطال إفريقيا في رحلة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شراكة الأهلي وإحدى الشركات المتخصصة في البدل للعام الثالث على التوالي.

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وتقوم بعثة الأهلي بارتداء  زي موحد "بدلة" خلال السفر إلى مدينة جدة بالسعودية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تنطلق 12 ديسمبر المقبل.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع إحدى شركات البدل الجاهزة المصرية على تصميم زي موحد لبعثة الأهلي مكون من بدلة تحمل شعار الأهلي، ليتناسب مع حجم الحدث الكبير الذي يشارك فيه الفريق الأحمر.

ويرغب مسئولو الأهلي أن تكون البدلة الموحدة على غرار البدلة الرسمية التي ارتداها منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، والتي شهدت ظهور البعثة بالكامل بزي موحد.

واستقر مسئولو النادى الأهلى، بنسبة كبيرة، على السفر غدا إلي السعودية  لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قوائم الأندية السبعة المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 رسميًا، والتى ستنطلق رسميًا في 12 ديسمبر الجاري، فيما تُقام المباراة النهائية بعد ذلك بعشرة أيام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

 

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