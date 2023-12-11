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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

الهيئة الوطنية
الهيئة الوطنية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 ؛ لمعرفة رقم “اللجنة الفرعية، ومركز الاقتراع” الذي يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وسهلت الهيئة للمواطن، طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي فيها بصوته في العملية الانتخابية، عن طريق الرقم القومي للمواطنين، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية www.elections.eg.

  • يدخل المواطن إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي.
  • اختيار إدخال الرقم القومي.
  • الضغط على استعلام.
  • ظهور عنوان اللجنة الانتخابية.

طريقة تعديل المقر الانتخابي

أتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.elections.eg)، يأتي ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكتروني، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب.

ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومي عبر الموقع.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ومن المقرر تفعيل طريقتين للقيام بالاستعلام عن اللجان الانتخابية أثناء التصويت فى الداخل وهى رسالة على رقم 5151 أو الاتصال بالدليل 140.

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