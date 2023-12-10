محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعريش

أدلى محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم، بصوته في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين في مدينة العريش، والتي شهدت اقبالا كبيرًا من الناخبين منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحاً.

وعقب الإدلاء بصوته قام المحافظ بتفقد سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين، مؤكدًا علي سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات علي مستوي المحافظة.

إقبال كبير

وأشار المحافظ إلي الإقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا إلى وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

ولفت إلي تقديم كافة التيسيرات الممكنة لنجاح العملية الانتخابية، إذ تم توفير مظلات أمام اللجان للوقاية من اشعة الشمس وإضاءة المناطق المحيطة باللجان ورفع كفاءتها وتوفير نقطة طبية وسيارات إسعاف في محيط اللجان، بجانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وتوفير مولدات احتياطية للكهرباء في كل لجنة انتخابية.

وأشار إلي أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها ١١ دائرة انتخابية موزعين على ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنة انتخابية تضم ٧ لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.