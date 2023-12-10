"برايل" بالانتخابات|مواطن من ذوى الهمم لـ صدى البلد: مكتسبات عديدة منحها لنا الرئيس

ذوو الإعاقة .. واحدة من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من الدولة، دعما لم تشهده منذ عقود طويلة، حيث أصبحوا من الفئات المؤثرة في المجتمع، ولهذا تتصدر تلك الفئة أولويات أجندة الحكومة بشكل مستمر فيما يتعلق بتوفير حياة كريمة لهم ومنحهم كافة حقوقهم.

وتزامنا مع انطلاق اليوم الأول في عملية الانتخابات الرئاسية 2024، الذي شهد إقبالا كثيفا من المواطنين في مختلف المحافظات بكافة فئات الشعب، كان لذوى الهمم مشاركة فعالة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذي سيحدد مستقبل الدولة لمدة 6 سنوات قادمة.

ويعد تصويت ذوى الإعاقة عن طريقة برايل داخل اللجان الانتخابية، من أهم ما يميز هذه الانتخابات عن مثيلتها في السنوات السابقة حيث تم تطبيقها لأول مرة.

وفي هذا الصدد قال مينا كوتيه، مواطن من فئة ذوى الهمم من المكفوفين، إن القانون الذي صدر في عام 2018 الخاص بحقوق ذوى الإعاقة، عمل علي منح فئة ذوى الإعاقة حقوقهم السياسية والدستورية بشكل كامل، معقبا “ أحنا النهارده موجودين في المشهد ونزلنا عشان صوتنا أمانة وحق ”.

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طريقة برايل والتيسير على ذوى الإعاقة

وأضاف “ كوتيه ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أنه لأول مرة يتم توفير طريقة برايل في الانتخابات للمكفوفين حيث عملت على تمكينه بكل اعتمادية في التصويت بشكل ذاتى للمرشح الرئاسي الذي يرغب في اختياره دون الاحتياج إلي مساعدة الأخرين، أيضا ساهم وضع هذه الميزة لفئة ذوى الإعاقة في الانتخابات في تحقيق الشفافية في التأكد من الاختيار الفعلي للمرشح.

وتابع مينا كوتيه، قائلا “ إضافة هذه الميزة شجعتنا بشكل أكثر علي المشاركة في الانتخابات، أيضا أثمن الاهتمام بالصم والبكم من خلال توفير مترجم بالإشارات داخل اللجان، بالطبع هذه مكتسبات جديدة لم نحصل عليها إلا في عهد الرئيس السيسي”.

ووجه “ كوتيه” رسالة للرئيس السيسي، قائلا “ شاركنا في الانتخابات عشان نقول له احنا بنحبك يا ريس ومعاك طول الوقت فقد عملت علي إيجاد كيان لنا”.

وفي نهاية حديثه، ثمن كوتيه جهود الحكومة ونواب البرلمان في العمل علي الخروج بتشريع متكامل يخدم هذه الفئة وهو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

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وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.



الإشراف على انتخابات الرئاسة



ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.



طريقة الانتخاب الصحيحة



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.