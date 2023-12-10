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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إمام مسجد الحسين: سيدنا علمنا الإيجابية وعدم الهروب من المسؤولية

مصطفى عبد السلام
مصطفى عبد السلام

 قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن  شخص لابد أن يكون له دور إيجابي، وهذا ما ظهر فى موقفه صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث حينما وضع حلال لخلاف القبائل حول من يضع الحجر الأسود مكانه فى جوف الكعبة.

 

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، في تصريح له: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا إن الإنسان لا يكون أبدا سلبيا ويهرب من مسئولياته، كان يمكن له أن يقول ليس لى شأن بهذا، لكنه قبل باختيار القبائل له". 


وأوضح: "القبائل قالت من اول من يدخل علينا من هذا الباب يقول لنا من يضع الحجر فى مكانه، فكان سيدنا النبي قبل بعثته،  واقترح عليهم أن يتم وضع الحجر فى قطعة قماش كبيرة وتحمل كل قبيلة من ناحية ويضع هو الحجر بيده الشريفة". 
 

إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

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