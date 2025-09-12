بحوث الصحراء ينظم ندوة علمية للنهوض بـ الإبل ونشر ثقافة سباقات الهجن

نظم مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الإبل، الندوة العلمية العاشرة تحت عنوان "الاتجاهات التطبيقية الحديثة في مجال النهوض بالإبل"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح فعاليات الندوة الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، وعدد من المسؤولين والخبراء المختصين.



وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس المركز إلى الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للنهوض بقطاع الإبل، مؤكدًا على أهمية التوسع في تقديم الخدمات البيطرية والرعاية الغذائية لهذا القطاع الحيوي. كما طالب بزيادة دعم مربي الإبل في المحافظات الصحراوية.

وأشار شوقي إلى الأهمية العالمية لإبل الهجن، ودور مصر الرائد في نشر ثقافة سباقات الهجن، مؤكدا على الدور المحوري الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دعم الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بالإبل، ورعاية المهتمين بها.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بالمركز، أن الشعبة تقوم بدور كبير في تنفيذ القوافل البيطرية المجانية في المحافظات الصحراوية، من خلال تشخيص الأمراض وتقديم الأدوية اللازمة لمربي الإبل.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور حمدي قنديل رئيس الجمعية المصرية لعلوم الإبل، أهمية الإبل عبر العصور، ودورها في توفير البروتين الحيواني، مؤكدا أن الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة حاليًا لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي ودفع عجلة التنمية.

وفي ختام الندوة، صدرت مجموعة من التوصيات، من بينها: تعزيز التعاون بين الجهات البحثية لوضع حلول عملية للنهوض بقطاع الإبل، والاهتمام بإبل الهجن وتقديم الدعم الفني والمادي لمربيها، وتطوير نظم غذائية بديلة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي لمربي الإبل.