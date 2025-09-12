قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء ينظم ندوة علمية للنهوض بـ الإبل ونشر ثقافة سباقات الهجن

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

نظم مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الإبل، الندوة العلمية العاشرة تحت عنوان "الاتجاهات التطبيقية الحديثة في مجال النهوض بالإبل"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح فعاليات الندوة الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، وعدد من المسؤولين والخبراء المختصين.


وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس المركز إلى الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للنهوض بقطاع الإبل، مؤكدًا على أهمية التوسع في تقديم الخدمات البيطرية والرعاية الغذائية لهذا القطاع الحيوي. كما طالب بزيادة دعم مربي الإبل في المحافظات الصحراوية.
وأشار شوقي إلى الأهمية العالمية لإبل الهجن، ودور مصر الرائد في نشر ثقافة سباقات الهجن، مؤكدا على الدور المحوري الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دعم الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بالإبل، ورعاية المهتمين بها.


من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بالمركز، أن الشعبة تقوم بدور كبير في تنفيذ القوافل البيطرية المجانية في المحافظات الصحراوية، من خلال تشخيص الأمراض وتقديم الأدوية اللازمة لمربي الإبل.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور حمدي قنديل رئيس الجمعية المصرية لعلوم الإبل،  أهمية الإبل عبر العصور، ودورها في توفير البروتين الحيواني، مؤكدا أن الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة حاليًا لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي ودفع عجلة التنمية.

وفي ختام الندوة، صدرت مجموعة من التوصيات، من بينها: تعزيز التعاون بين الجهات البحثية لوضع حلول عملية للنهوض بقطاع الإبل، والاهتمام بإبل الهجن وتقديم الدعم الفني والمادي لمربيها، وتطوير نظم غذائية بديلة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي لمربي الإبل.

الإبل بحوث الصحراء علوم الإبل الصحراء مجال النهوض بالإبل إبل الهجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

ترشيحاتنا

ايمان سلامة

بقالى سنين بلف على دكاترة .. إيمان سلامة تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

جمال سليمان

جمال سليمان يستعد لـ " الخروج من البئر" .. تفاصيل

منة عرفة

منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور من سيارتها.. صور

بالصور

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد