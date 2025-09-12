مصرع 3 عناصر إجرامية خطيرة وضبط مخدرات بـ 46 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط مجموعات إجرامية خطيرة تسعى لجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم متابعة تلك البؤر والتعامل معها بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في محافظتي القليوبية والغربية، وجميع هؤلاء العناصر كان لديهم سجلات جنائية حافلة، وشملت جرائمهم التورط في شروع في قتل، والاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والسرقة بالإكراه، والخطف، والبلطجة.

تمكنت قوات الأمن من ضبط بقية أعضاء تلك البؤر الإجرامية، وبحوزتهم أكثر من 311 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، منها الحشيش، والإستروكس، والهيدرو، والشادو، والهيروين، والبودر. بالإضافة إلى 31 قطعة سلاح ناري، شملت 4 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و18 فرد خرطوش.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 46 مليون جنيه، مما يعكس حجم الخطر الذي تم التصدي له بفعالية. هذه العمليات تؤكد حرص وزارة الداخلية على حماية المجتمع من مخاطر البؤر الإجرامية، وتطبيق القانون بحزم ضد من يهدد الأمن والاستقرار.



تأتي هذه الجهود ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على أوكار الجريمة، وضمان بيئة آمنة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين أجهزة الشرطة والمجتمع. كما تؤكد على استمرار الوزارة في مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة بشتى صورها، وملاحقة المتورطين في جرائم تهدد أمن الوطن وسلامة أبنائه