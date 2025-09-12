تخريج 100 متعافي جديد صندوق مكافحة الإدمان بالبحر الأحمر

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعاليات حفل تخريج 100 متعافي من الإدمان بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالبحر الأحمر ، بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا، ووفقا للمعايير الدولية ،بحضور الدكتور أيمن عباس رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والدكتور أحمد النحاس رئيس الادارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية وقيادات الصندوق .

ويأتى ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التى تم إطلاقها تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية .

ويعد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر ، أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحهم فى محافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح" ليصل إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023" إلى 34 مركزا على مستوى 19 محافظة حتى الآن .

وأجرى الدكتور عمرو عثمان جولة تفقدية داخل مركز العزيمة، بحضور الدكتور أيمن عباس والدكتور أحمد النحاس ،حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل وفصول محو الأمية، ودعم نفسي ‏ وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ‏‎كما يتضمن صالة ألعاب رياضية "تنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال" وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل”،وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ،ويقدم المركز الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، كما أن الكثير من المترددين على المركز لتلقى العلاج استفادوا من خدمات هذه الفصول "الكتابة والقراءة" ،كذلك إنشاء ورش لتدريب المتعافين عل حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وقدم المركز الخدمة لما يقرب من 17 ألف متردد على مدار 5 سنوات من أبناء محافظة البحر الأحمر والعديد من المحافظات الأخرى.

كما حث الدكتور عمرو عثمان المتعافين على الاستمرار في التعافي وسط سعادة كبيرة منهم بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج وتسليمهم شهادات التكريم والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع مؤكدًا استمرار دعم الصندوق لهم من خلال توفير برامج التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل .

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

على جانب أخر وفى نفس السياق شهد الحضور فعاليات ختام دوري رياضي للمتعافين من الإدمان في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ويهدف الدوري الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية ،ويأتي تنظيم الدوري الرياضي في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على دعم المتعافين والتأكيد على أهمية إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن علاجه، من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023" للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين ،كما تم تسليم الفريق الفائز في دوري كرة القدم كأس البطولة والميداليات .