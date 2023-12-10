بيان عاجل من الصليب الأحمر بعد تعرض قافلته لإطلاق نار في الخرطوم

أعلن الصليب الأحمر، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم على قافلة إنسانية في الخرطوم.

أوضح الصليب الأحمر، أن “الهجوم على القافلة الإنسانية في الخرطوم غير مقبول ونشعر بالصدمة إزاء ما حدث”.

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، إصابة عدد من موظفي الصليب الأحمر بعد تعرض قافلتهم لإطلاق نار في الخرطوم، بعد انتهاكها اتفاق باقترابها من المواقع الدفاعية باستخدام سيارة “تخص المتمردين”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وكان الجيش السوداني، قال في وقت سابق من اليوم، إن موكباً للصليب الأحمر تعرض لإطلاق نار بعد مخالفته لخط السير بالخرطوم.