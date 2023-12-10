متحدث الخارجية: 14 منظمة عالمية وإقليمية تتابع الانتخابات الرئاسية في مصر

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن كافة وسائل الإعلام والقنوات ووكالات الأنباء ترصد العملية الانتخابية في مصر منذ بدايتها وهناك أكثر من 14 منظمة دولية وإقليمية تتابع الانتخابات في اليوم الأول لاختيار الرئيس.

وأشار "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بلا شك هناك اهتمامات كبيرة بهذه الانتخابات في مصر، موضحًا أن هناك اهتمام لأن هذه الانتخابات تجري في دولة كبيرة كالدولة المصرية وقاعدة ناخبين كبيرة تزيد عن 65 مليون ناخب.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك اهتمام ومتابعة من وسائل الإعلام الأجنبية ومن الدول والحكومات في العالم أجمع بمسار هذه العملية الانتخابية ونتائجها.