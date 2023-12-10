حق دستوري| يوسف الحسيني: أنا كائن انتخابي منذ الصغر

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه كائن انتخابي منذ صغره لأن والدته الصحفية غرزت بداخله فكرة الانتخابات وأنه حضر أول انتخابات خلال عمر الـ 5 سنوات حينما حضر انتخابات نقابة الصحفيين برفقة والدته، وعلمته ضرورة التواجد في الانتخابات وأن يدلي بصوته.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن تلك العادة الانتخابية ظل عليها حتى العام الحالي، ووالدته حتى الآن تمارس تلك العادة، "من وأنا عمري 5 او 6 سنين لحد ما بقى عندي 48 سنة وكسور وأنا كائن انتخابي متعود على الانتخابات".

وتابع يوسف الحسيني أنه تعلم أن الانتخابات حق له، وهو واجب تجاه النقابة أو تجاه الدولة حسب الانتخابات المتواجدة، حتى أنه اتخذ قرار بخوض الانتخابات في اتحاد طلبة المدرسة وظل طوال حياته كائن انتخابي على مدار عمره إن لم يكن مرشحا سيكون مصوتا لناخب.

واستكمل، أنه شارك انتخابات عديدة في حياته آخرها انتخابات مجلس النواب، ولكن دائما بالنسبة له الانتخابات ليس فقط أنه مرشح، وإنما حق دستوري، "أنا حقي أروح اخده من الصندوق".