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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتقديم الرعاية الصحية للأهالي والمناطق المجاورة.. قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط

قافلة طبية بأسيوط
قافلة طبية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم وتنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في التوسع في تقديم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف أعباء الانتقال عنهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير الخدمات الطبية والعلاجية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، بقيادة مصطفى العطيفي، رئيس المركز، تابعت تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية جحدم التابعة للوحدة المحلية ببني عديات، نفذتها مؤسسة بنك الشفاء المصري بالتعاون مع مستشفيات طب الأزهر الجامعي بأسيوط، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الطبية والمجتمع المدني، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى.

وأشار إلى أن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي والفحوصات بالمجان لأهالي قرية جحدم والقرى والمناطق المحيطة، وشملت عددًا من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والصدرية، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، إلى جانب الكشف والمتابعة في مجال الأمراض المزمنة، فضلًا عن خدمات الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب، والتوعية بأهمية الوقاية والاكتشاف المبكر للحالات المرضية.

وأضاف المحافظ أن القافلة تضمنت كذلك إجراء التحاليل والفحوصات المعملية اللازمة، وتقديم التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين حول سبل الوقاية من الأمراض واتباع الممارسات الصحية السليمة، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة وفقًا للتشخيص الطبي واحتياجات الحالات التي تم توقيع الكشف عليها، بما ييسر حصول المواطنين على الرعاية الطبية المتكاملة ويحد من مشقة الانتقال إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المؤسسات الطبية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم المزيد من القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع توفير التيسيرات والدعم اللازم لإنجاح تلك القوافل، وضمان وصول خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي أسيوط.

أسيوط محافظ أسيوط القوافل الطبية المجانية مؤسسات المجتمع المدني الخدمات الصحية مركز ومدينة منفلوط قرية جحدم مؤسسة بنك الشفاء المصري مستشفيات طب الأزهر الجامعي بأسيوط

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