منتصف ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن سبل التيسير للمعاقين

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز أنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

و من هذه الدورات يقدم المركز يومي 12 و13 ديسمبر 2023، برنامج تدريبي عن سبل التيسير المختلفة للمعاقين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



وقد شاركت جامعة حلوان في رعاية مؤتمر "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة.. جمهورية الفرص والمستقبل الواعد"، الذي يأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إصدار جريدة الجمهورية في السابع من ديسمبر عام 1953.

كما دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من أمس الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم. مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.