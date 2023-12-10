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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان وقيادات الجامعة يُشاركون في بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنة محمد علي محجوب بمجمع مدارس بركن حلوان

كما أدلى أعضاء مجلس الجامعة وإدارة الجامعة والطلاب المغتربين بأصواتهم فى ذات اللجنة.

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حيث حرصت قيادات الجامعة على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة، حيث وفرت جامعة حلوان كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجنة الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.  

وأثنى الدكتور قنديل على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مؤكدًا على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، ليرى العالم أجمع أن الشعب المصري هو من يُحدد مصيره ويُرسم مستقبله بإرادته الحرة في اختيار رئيسه.  

وأكد رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي استعدادات الجامعة، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بتيسير المشاركة الإيجابية لكافة منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية، وذلك كواجب وطني ومن أجل مستقبل أفضل للوطن.  

كما أعلنت الجامعة أنه يتم تقسيم السادة العاملين إلى 3 مجموعات، حيث يتم انصراف كل مجموعة  
الساعة 12 ظهرًا للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية، وذلك خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. مع التأكيد من قبل إدارة الجامعة على ضرورة مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.
 

رئيس جامعة حلوان

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الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انتخابات الرئاسية 2024

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