وزير الرياضة: مصر أكبر دولة إفريقية وعربية تمتلك لاعبين مؤهلين لأولمبياد باريس

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية بهذا الإقبال الكبير فرحة ديمقراطية نرسلها للعالم كله .

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج في المساء مع قصواء بقناة سي بي سي، إن الشعب المصري رد بقوة على المشككين بإقبال كبير في الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه منذ عام 2014 نعيش في جمهورية جديدة.. وتخطينا كافة التحديات المعوقات، معقبًا أن نسب مشاركة الشباب في التصويت بالانتخابات الرئاسية اليوم “مُبهجة” .

وأشار إلى أننا قدمنا أكثر من 5 آلاف برنامج شبابي خلال الفترة الماضية تضمنت مواجهة التحديات المحيطة بنا، مضيفاً : "فلسفة التطوع للشباب في مصر كانت "على استحياء" والوضع اختلف الآن ".

واكمل : "مصر أكبر دولة عربياً وإفريقياً تمتلك عدد من اللاعبين المتأهلين للأولمبياد 2024 ونمتلك أكبر مدينة أولمبية رياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة".