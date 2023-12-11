أشرف صبحي: المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية فرحة ديمقراطية نرسلها إلى العالم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد فرحة ديمقراطية يظهرها المصريون للعالم أجمع، لا سيما أن هناك تحديات لكن هناك رصداً في فترة من الفترات أن البعض يوجع المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات، وهذا واقع ملموس رصد من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف "أشرف صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشعب المصري رد بقوة على المشككين بإقبال كبير في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر منذ 2014 في جمهورية جديدة شهدت حجم أعمال كبيرة، واحتضنت أكبر بطولة للعالم وأول افتتاح للرياضة كان في مصر، في وقت كان العالم مغلقاً بسبب فيروس كورونا، وكان صدى ذلك مرتفعاً، وشباب الأطباء المصريين ابتكر "البالونة الصحية"، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية صرح بأن مصر جدير باستضافة الدورة الأولمبية لما رآه في مصر.

وأكد أشرف صبحي أن مصر بشبابها ورياضيها وقواتها المسلحة وشرطتها دولة مستقرة في قلب منطقة تحديات العالم عليها، كما جاءت الحرب الأوروبية جاءت بمظهر اقتصادي آخر، لافتا إلى أن الشعب المصري بجانب قيادته السياسية على نحو ثابت في مشكلة غزة.