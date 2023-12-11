وزير الرياضة: الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس انتخابي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس انتخابي، وشهدت اللجان الانتخابية زحاماً كبيراً، وإدلاء الشباب للانتخابات شيء يدعو للفرحة، ونسب مشاركتهم مبهجة ومرتفعة للغاية.

وأضاف "أشرف صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رسالته للشباب بأن الحاضر ملك للجميع لكن المستقبل الشباب تصنعه، ومن ثم لا بد أن يكونوا حريصين على تماسك هذه الحضارة والدولة تحت مسمى "أنا مصري".

وأشار وزير الشباب والرياضة ، إلى أنه منذ 2014 هناك إنجازات في دولة ذاكرت ملفاتها، ودولة تخطط وتتنبأ، ودولة تبتكر للمستقبل وتدير الحاضر، لذلك منذ بداية تقلده للمنصب الوزاري تم طرحت أكثر من 5 آلاف برنامج شبابي بواقع 131 مليون مشاركة.

ولفت أشرف صبحي ، أن هذه البرامج تربوية وإعداد مستقبل وتطوير قدرات وبرامج للولاء والانتماء وبها برامج لمناقشة التحديات وأن نكون بجانب الدولة في أي أزمة أو استحقاق انتخابي.