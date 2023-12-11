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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنت السند.. رسالة رنا سماحة لزوجها فى عيد زواجهما الثالث

رنا سماحة
رنا سماحة

احتفلت المطربة رنا سماحة بعيد زواجها الثالث برسالة خاصة أهدتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت رنا مجموعة من الصور التى تجمعها بسامر وعلقت عليها قائلة: كل سنه وانت صاحبي وحبيبي وجوزي وابو ابني، كل سنه وانت حضن البيت والسند، ٣ سنين ربنا يجعلهم العمر كله يابو لوكي، بحبك.
 

رحيل رنا سماحة عن راديو9090

وأعلنت الفنانة رنا سماحة عن رحيلها من راديو 9090، مع نهاية العام الحالي، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت رنا على صفحتها: حبايبي الغاليين مع نهاية السنه ان شاء الله هتنتهي رحلتي في الراديو ٩٠٩٠، رحلة دامت ٨ سنوات طلعت منها بزملاء وأصدقاء غاليين على قلبي.

وأضافت:  عشت معاكم فيهم اوقات حلوه كتير وكنت سعيده جداً بالتجربه، غنينا وضحكنا ولعبنا وزي ما بتمنى دايماً اني اكون عند حسن ظنكم.


وأنتهت حديثها: على أمل ان ألقاكم في رحلة جديده وتجربه جديده أعلى وأكبر ان شاء الله زي ما اتعودنا مع بعض

 

رنا سماحة تستعد لطرح ميني ألبوم

 

وتستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الـ"ميني ألبوم" الخاص بها، التي تحمل اسم “عاملة عبيطة”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن أغنية عاملة عبيطة، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

أغنية عاملة عبيطة تعد هي أولى أغاني ميني ألبوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيلها، وأصبحت جاهزة للعرض خلال الأيام المقبلة، وباقي الأغاني ستصدر تباعًا بعد طرح هذه الأغنية.

 

رنا سماحه سامر أبو طالب المطربة رنا سماحة ا الملحن سامر أبو طالب

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