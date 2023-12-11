خلال زيارته لواشنطن.. اجتماع عاجل بين زيلينسكي ورئيس مجلس النواب الأمريكي

أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأمريكي، راج شاه، إن مايك جونسون سيعقد اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 12 ديسمبر الجاري.

وقال راج شاه عبر صفحته على منصة إكس، إن "رئيس مجلس النواب مايك جونسون سيلتقي بـ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الثلاثاء القادم.

وعلى جانب آخر، أعلن البيت الأبيض، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض في 12 ديسمبر.

ومن بين المواضيع الرئيسية في المحادثات في واشنطن سيكون استمرار التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتحدة، ولا سيما المشاريع المشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن تنسيق جهود الدولتين في المستقبل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض، كارين جان بيير، زيارة زيلينسكي في بيان، قائلة إن “الاجتماع يهدف إلى التأكيد على التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بدعم شعب أوكرانيا وهو يدافع عن نفسه ضد الغزو الروسي الوحشي”.

وأضافت أن الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا ستتم مناقشتها بينما تكثف روسيا ضرباتها الصاروخية والطائرات بدون طيار.