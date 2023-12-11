محمد أبو العينين في الإسكندرية اليوم لمتابعة الانتخابات الرئاسية

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن قناة صدى البلد، تقوم بعمل متابعة مباشرة لـ الانتخابات الرئاسية، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى غلق اللجان، وبعد غلق اللجان.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها تغطية خاصة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن المشهد في الإسكندرية كان مبهرا، وأن المواطنين كانوا مقبلين بكثافة على اللجان.

وانتقلت لـ مراسل قناة صدى البلد، في الإسكندرية، الذي أكد أن المحافظة في حالة فرح، وأن المواطنين من جميع الأعمار يشاركون وأن هناك شبابا يشاركون لأول مرة.

ولفت مراسل قناة صدى البلد، من الإسكندرية، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، والوفد المشارك معه، سيكون في الإسكندرية اليوم.

وكانت قد أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، تابع وتفقد اللجان الانتخابية أمس، وكان يقود بعثة مكونة من 23 فريق عمل.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، أن النائب أبو العينين كان حريصا أن يكون في مقدمة المسيرة، وكان يتحرك مع الحشود والبعثات.

ولفتت إلي أن أبو العينين حرص أن يدلي بصوته، في بداية اليوم الانتخابي أمس، و كان يتقدم، مسيرة حاشدة في محافظة الجيزة، تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وظهر النائب محمد أبو العينين، وسط الحشود وسط شوارع الجيزة، لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث رافق النائب البرلماني خلال مسيرته، وفد من البرلمان الأورومتوسطي، لمتابعة المواطنين المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ووجه وكيل مجلس النواب، التحية للمواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.





