بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

بدأ الناخبون في محافظة شمال سيناء، فى التوافد امام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي استعدادا للدخول للادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي للرئاسة لاختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة.

حيث بدأت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في مختلف اللجان في محافظة شمال سيناء، بعد وصول القضاة الي مقار اللجان واتخاذ الإجراءات الإدارية لفتح اللجان.



وقال محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابية موزعين على ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية تضم ٧ لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.



وأشار المحافظ الي الاقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة خلال اليوم الأول ، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا الي وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

الانتخابات الرئاسية:



وجدد المحافظ ، دعوته لأبناء شمال سيناء بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حتي تظهر المحافظة بشكل مشرف، موجهًا التحية للمواطنين الذين قاموا بالتصويت امس.



أكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في مختلف لجان المحافظة.