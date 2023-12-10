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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالعريش

تفقد اللواء الدكتور محمد  عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة العريش.

وأجرى المحافظ، زيارة إلى اللجنة المنعقدة بمدرسة عمرو شكري بالعريش، مساء اليوم الأحد، فى إطار الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024 م.

واعرب اللواء شوشة ، عن فخره وإعجابه بالمشهد السياسي الذى يعكس الحالة الديمقراطية التى تعيشها الدولة المصرية من خلال هذا العرس الديمقراطي العظيم، والذى يظهر مدي وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية. 

المشاركة بالانتخابات حق دستوري

ناشد شوشة، جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، قائلا "انزل شارك... صوتك أمانة"، موجهاً المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذى كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والازدهار.
 

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا انتخابيا.

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انعقاد غرفة عمليات شمال سيناء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

سيناء الانتخابات الرئاسية لجان محافظ

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