محافظ شمال سيناء يتابع عملية التصويت في الإنتخابات الرئاسية لليوم الثاني

يتابع اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، عملية التصويت داخل اللجان في ثاني أيام الإنتخابات الرئاسية2024.

حيث يخوض الانتخابات 4 مرشحين رئاسيين هم عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الغرف الفرعية:

و أكد المحافظ ، على التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظ، و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات، لتسهيل عملية الإقتراع على غرار اليوم الأول وحتى انتهاء أيام التصويت.

ولفت إلى سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الإحتياجات أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وقال اللواء شوشة، إن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعين على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.