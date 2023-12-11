شاهد.. توافد كثيف من المواطنين أمام لجان الاقتراع فى ثانى أيام الانتخابات

عرضت قناة صدى البلد، مجموعة من الفيديوهات، من أمام اللجان الانتخابية بالمحافظات، وظهر أن هناك توافدا كثيفا من المواطنين أمام لجان الاقتراع فى ثانى أيام الانتخابات.

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن المشاهد أمام اللجان الانتخابية، قبل بدء التصويت مشرفة في اليوم الثاني، مطالبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها تغطية خاصة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات الرئاسية تتابع من الخارج، والخبر الأول في المواقع العالمية عن غزة، والثاني الانتخابات المصرية.

وتحدثت رشا مجدي، مع مراسلى صدى البلد، من سوهاج، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والدقهلية.