إمرأة صينية يخرج من عينها 50 حشرة صغيرة

اشتكت امرأة صينية في مدينة كونمينغ الصينية، من إصابتها بالحكة بعيونها.

وتمكن الأطباء من إزالة ٥٠ دودة بعينها وكان الأمر غريب للغاية وكانت تعاني من حكة شديدة في عينيها، حاولت التخلص منها عن طريق فركها، لكن ذلك لم يساعدها بل زاد الأمر سوءًا، وفجأة، شعرت بشيء غريب يتحرك في عينيها نظرت إليه وجدته دودة طفيلية.

وعند الفحص اكتشف الأطباء أكثر من 40 دودة حية في عينها اليمنى وأكثر من 10 في اليسرى، كانوا يعيشون بين مقل العيون والجفون، وفقا لصحيفتي "ذا صن" البريطانية و"ديلي إكسبريس".

الأطباء بإزالة الطفيليات ووجدوا أنها نوعا من الديدان الأسطوانية التي يطلق عليها إسم "Filarioidea"، وعادة ما تنتقل من خلال لدغات الذباب، لكن المرأة تعتقد أنها التقطتها من يرقات القطط أو الكلاب المصابة.

ونجح الفريق الطبي في إزالة الطفيليات الموجودة، فقد نصحوا المرأة بإجراء فحوصات متكررة لرصد احتمال وجود يرقات متبقية.

وأكد الأطباء على أهمية غسل المريضة يدها مباشرة بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة لمنع المزيد من العدوى.