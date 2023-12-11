عمال مصر: المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم أننا على قلب رجل واحد

أدلى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى لجنته بمدرسة سيزا نبراوى الاعدادية الثانويه بنات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، تفقد جبران عددا من اللجان الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابات فى ثانى ايام التصويت، وأشاد بإقبال الناخبين على اللجان، مؤكدا أن المشاركة واجب وطنى على كل مواطن، دعما للوطن وبناء مصر الحديثة والوصول الي الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى، وبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد.

وشدد رئيس عمال مصر خلال التصويت على ضرورة مشاركة كافة أطياف الشعب المصري، وعلي رأسهم العمال، لاستكمال خارطة الطريق، للخروج بمصر إلى بر الأمان واستكمال مسيرة التنمية والنجاح.

وأشار إلى أن الاتحاد العام يتابع سير العملية الانتخابية أولا بأول، من خلال غرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الاتحادات المحلية.

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