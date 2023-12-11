محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الأمن الدولي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي، في حضور مساعد وزير الصحة المصري ووزيرة الصحة الفلسطينية ووزير التضامن الفلسطيني ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

المساعدات:

واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وارسال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.



أضاف المحافظ أن وفد مجلس الأمن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.