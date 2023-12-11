أبو العينين عن المشاركة الانتخابية: النتائج محل إعجاب العالم بالكامل

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن الجميع في عرس انتخابي، وأن النتائج محل إعجاب العالم بالكامل.

وأضاف خلال تواجده اليوم الاثنين في الإسكندرية، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن كل مصري ظهرت على ملامحه بسمات الأمل، والثقة، وهذا إحساس جيد، وأثبت أنه شعب عظيم.

وتابع أبوالعينين: "سنحتفل بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية، وهناك رسالة حضارية مميزة، والعالم بالكامل يشاهد ويشيد بما يتم في الانتخابات الرئاسية 2024".

وأشار أبوالعينين إلي أن هناك عددا كبيرا من المصوتين وقفوا على أقدامهم لـ ساعات طويلة، في حب مصر.

