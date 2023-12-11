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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشهد إنساني داخل لجان الشرقية الانتخابية.. ومواطنون يهتفون: بنحب مصر

لجنة الفولي بالحسينية
لجنة الفولي بالحسينية

في موعدها الصحيح، بدأت مختلف لجان محافظة الشرقية فتح أبوابها أمام الناخبين لاستقبالهم وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وفي لجنتها الرئيسية حرص المواطنون على التقاط الصور من المستشار مهاب الشحات، رئيس لجنة الثانوية للبنات بالحسينية والذي تقبل طلبهم بصدر رحب مستقبلهم بابتسامته الصافية وكلماته الراقية.

وفي لجنة مركز شباب الفولي، بمدينة منشأة ابو عمر، تكرر هذا المشهد الإنساني، حيث التقط مواطنون الصور التذكارية مع المستشار أحمد الشوادفي القادري، رئيس اللجنة.

محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات كعدد اصوات والذي يبلغ قرابة مليون و ٧٠٠ الف صوت انتخابي.

وشهدت المحافظة اقبالا كبيرا على اللجان خلال اليوم الأول للانتخابات، بينما تواصل زحامها لليوم الثاني على التوالي.

وتصدرت الفتيات والسيدات المشهد الانتخابي حيث حضروا بكثافة ملحوظة من الساعات الأولى أمام اللجان.

الشرقية

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