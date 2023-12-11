تفاصيل قمة "التحول الرقمي للحكومة .. قيادة المستقبل"

انطلاقا من اهمية التحول الرقمي كأحد أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية بهدف تحقيق الرؤية الوطنية مصر 2030 وتحقيق مصر الرقمية، نظمت اوتوديسك العالمية من خلال شريكها الاستراتيجي كيميت كوربوريشن وشريكها المحلى كواليتى ستاندرز قمة " التحول الرقمي للحكومة .... قيادة المستقبل " بحضور أكثر من 350 شخصية من نخبة كوادر وقيادات الحكومة المصرية للتحول الرقمي وميكنة الاعمال.

ناقشت القمة فرص وتحديات التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة بحضور نخبة من أبرز خبراء الشركتين العالميتين والتي تعد شريكاً أساسياً للدولة في عدد كبير من المشاريع القومية وقامت بعمل العديد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.

اكد حازم نبيل المدير الإقليمي لاوتوديسك مصر ان المؤتمر مثل نقطة التقاء مهمة بين مسئولي الشركة و قيادات التحول الرقمي داخل الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة لمناقشة الشوط الذى قطعته الحكومة تجاه التحول الرقمي و التحديات التي تواجهها و ناقش المؤتمر أيضا عدداً من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بفرص تطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة اوتوديسك الرقمية الذكية و التي تضم العديد من التقنيات و الحلول و التطبيقات المتكاملة التي تؤدى الى إنجاز الأعمال بأعلي مستوي من الاحترافية و في اقل وقت و بدقه لا مثيل لها .

أضاف "أشاد الحضور بقدرة وحلول وبرمجياتنا في تسهيل وتسريع ميكنة الاعمال واتاحه إنجازها في وقت اقل وبحرفيه اعلى

وقال : نركز علي دعم و تأهيل الكوادر البشرية و توفير برمجيات مجانيه من خلال عدد من المبادرات التعليمية بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزاره التعليم العالي و وزاره الاتصالات ممثله في معهد تكنولوجيا المعلومات و نعقد عدد من المسابقات للطلاب بهدف خلق جيل مدرب و مؤهل و جاهز لقيادة التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه قال على مدكور المدير التنفيذي لكيميت كوربوريشن نتيح حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقه وأبسط وأسرع للمواطنين كما نركز من خلال شراكتنا مع أوتوديسك على دعم القطاع الحكومي بالأساس بتقديم برمجيات وحلول تساعده على تلبيه احتياجات المواطنين بصورة أفضل وهو ما تم التركيز عليه خلال المؤتمر علاوة على تفعيل المبادرات الرئاسية والتي مثلت الحافز لنا للاستمرار على هذا الطريق علاوة على مشاريعنا المتعددة مع العديد من كبريات المؤسسات مثل بنيه و مدينه مصر و ريد كون.

أضاف أن مصر تحولت لأكبر دولة في المنطقة من حيث الاستثمار في التحول الرقمي". ونستعد بخطة موسعه من الفعاليات المستقبلية لزيادة الوعي بما تقدمه الشركة من برمجيات وحلول وسنقوم بأطلاق عدد من المبادرات مع القطاع الحكومي لإيجاد حلول للمشاكل ودراسة التحديات التي تواجهها.