عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل قمة "التحول الرقمي للحكومة .. قيادة المستقبل"

صدى البلد

انطلاقا من اهمية التحول الرقمي كأحد أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية بهدف تحقيق الرؤية الوطنية مصر 2030 وتحقيق مصر الرقمية، نظمت  اوتوديسك العالمية من خلال شريكها الاستراتيجي  كيميت كوربوريشن وشريكها المحلى  كواليتى ستاندرز قمة " التحول الرقمي للحكومة ....  قيادة المستقبل " بحضور أكثر من 350 شخصية من نخبة كوادر وقيادات الحكومة المصرية للتحول الرقمي وميكنة الاعمال.

 

ناقشت القمة فرص وتحديات التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة بحضور نخبة من أبرز خبراء الشركتين العالميتين والتي تعد شريكاً أساسياً للدولة في عدد كبير من المشاريع القومية وقامت بعمل العديد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية. 

 

اكد حازم نبيل المدير الإقليمي  لاوتوديسك مصر ان المؤتمر مثل نقطة التقاء مهمة بين مسئولي الشركة و قيادات التحول الرقمي داخل الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة لمناقشة الشوط الذى قطعته الحكومة تجاه التحول الرقمي و التحديات التي تواجهها و ناقش المؤتمر أيضا عدداً من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بفرص تطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة اوتوديسك الرقمية الذكية و التي تضم العديد من التقنيات و الحلول و التطبيقات المتكاملة التي تؤدى الى إنجاز الأعمال بأعلي مستوي من الاحترافية و في اقل وقت و بدقه لا مثيل لها .

  

أضاف  "أشاد الحضور بقدرة وحلول وبرمجياتنا في تسهيل وتسريع ميكنة الاعمال واتاحه إنجازها في وقت اقل وبحرفيه اعلى 

وقال : نركز علي دعم و تأهيل الكوادر البشرية و توفير برمجيات مجانيه من خلال عدد من المبادرات التعليمية بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزاره التعليم العالي و وزاره الاتصالات ممثله في معهد تكنولوجيا المعلومات و نعقد عدد من المسابقات للطلاب بهدف خلق جيل مدرب و مؤهل و جاهز لقيادة التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة .

 

ومن جانبه قال على مدكور المدير التنفيذي لكيميت كوربوريشن نتيح حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقه وأبسط وأسرع للمواطنين كما نركز من خلال شراكتنا مع أوتوديسك على دعم القطاع الحكومي بالأساس بتقديم برمجيات وحلول تساعده على تلبيه احتياجات المواطنين بصورة أفضل وهو ما تم التركيز عليه خلال المؤتمر علاوة على تفعيل المبادرات الرئاسية والتي مثلت الحافز لنا للاستمرار على هذا الطريق علاوة على مشاريعنا المتعددة مع العديد من كبريات المؤسسات مثل بنيه و مدينه مصر و ريد كون.  

 

أضاف أن مصر تحولت لأكبر دولة في المنطقة من حيث الاستثمار في التحول الرقمي". ونستعد بخطة موسعه من الفعاليات المستقبلية لزيادة الوعي بما تقدمه الشركة من برمجيات وحلول وسنقوم بأطلاق عدد من المبادرات مع القطاع الحكومي لإيجاد حلول للمشاكل ودراسة التحديات التي تواجهها.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

مفاجأة مدوية بشأن انتقال رمضان صبحي للزمالك.. وعرضان من الدوري المصري لطارق حامد

ترشيحاتنا

لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية: لم نلاحظ أي مخالفات

اليوم الثاني.. صدى البلد يرصد إقبال الناخبين على لجان القاهرة.. صور

أبو العينين: الشعب المصري صاحب حضارة قديمة.. ويبني الجمهورية الجديدة

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

إغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة تجاه وسط إسرائيل

لا يمكن تبرير الغارات.. مسئول كبير في الأمم المتحدة يهاجم إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فخورة جداً بنسبة الإقبال.. نادية الجندي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ