محمد أبو العينين: إقبال الشعب المصري على التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أنه يوجه التحية لـ شعب الإسكندرية بالكامل، والقيادت والسيدات والشباب، أثناء الاحتفال بالعرس الانتخابي.



وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن المواطن يعلم قدر المسؤولية، وقيمة صوته في الانتخابات الرئاسية.



وأشار إلي أنه سعيد بالتواجد من أجل التصويت، وأن ما يحدث يعتبر "رفع رأس لكل مصري" ويوجه رسالة للعالم كله، بأن شعب مصر، يعرف ويثق في ماضيه ومستقبله.



ولفت إلى أن: "كل من كان يشكك، بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، بعد هذا التواجد، اعتقد انهم خرسوا" وأن كل مصري ظهر عليه بسمة الأمل والثقة، وحبه لـ وطنه.



وأوضح أن : "الشعب المصري رفع رأسي أمام كل الجهات الأجنبية التي تتابع الانتخابات الرئاسية من 28 دولة بالعالم وبعد إضافة الإمارات وقطر وصل لـ 30 دولة".

وتابع أن الإيجابيات بالمشاركة الانتخابية كبيرة، وتفوق كل السلبيات، والمتابعة مستمرة اليوم وغدا.



