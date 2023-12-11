تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 730 شاحنة و 24 سيارة.

و شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 368 شاحنة و6 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 362 شاحنة و18 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس والعبارة امل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة .

كما شهد ميناء نويبع تداول 1925 طن و 247 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكب بموانيها.